Şehre adım atar atmaz Galatasaraylı gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatih Terim, tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Gençlerle fotoğraf çektiren Fatih Terim, sevgi gösterilerine teşekkür etti.

Terim, düğün öncesinde Çorumlu Galatasaraylı genç taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Gençler, sarı-kırmızı formalarla ve tezahüratlarla Terim’e sevgi gösterisinde bulundu.

Terim, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederken, gençlerle kısa süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Düğün törenine katılmak üzere şehre gelen Terim’in bu ziyareti, Çorum'da spor camiası ve Galatasaraylılar için unutulmaz bir an olarak kayda geçti.

Editör: Haber Merkezi