Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetimi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerini ziyaret etti.

Sınava giren öğrencilere moral vermek amacıyla su, çikolata ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca sınav salonlarının dışında çocuklarını bekleyen velilerle sohbet edilerek onların heyecanına ortak olundu.

Ziyaret sırasında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan; “Bizler, gençliğin her anında yanında olmayı görev değil, bir gönül işi olarak görüyoruz. YKS’ye giren tüm kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Onların hayallerine ulaşmalarında daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Gençlik, gençliğe duyduğu güveni bir kez daha vurgularken, ülkenin yarınlarını inşa edecek olan genç nesle olan inancını da ortaya koydu.

Editör: Haber Merkezi