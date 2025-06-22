Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, 2025 yılı biçerdöver biçim fiyatlarının dekar başına 150 ile 170 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Sungurlu Ziraat Odası’nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı hasat sezonu biçerdöver biçim fiyatları ele alındı. Toplantıda Seyfi Erayhan başkanlığında muhtarlar, çiftçiler ve biçerdöver sahiplerinin katlımı ile Çiftçi ve Biçerdöver Denetleme Komisyonu oluşturuldu.

Komisyon, 2025 yılı hububat biçim fiyatını ova köyleri için 150 lira, dağ köyleri için 170 lira olarak belirledi.

Diğer taraftan biçerdöver ruhsatı ve biçerdöver operatör belgesi olmayanların ilçe sınırları içerisinde biçim izninin verilmemesi kararlaştırıldı.

Editör: Haber Merkezi