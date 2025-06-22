Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, sanatın birleştirici gücünü ortaya koyan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çorum Belediyesi Bedesten’de düzenlenen “Kağıttan Sanata Origami Sergisi” ve “Keman ve Piyano Dinletisi” davetlilerden tam not aldı.

Sanat dolu bu özel güne; Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri Cihan Türkmen, Fatih Tophan, Tahir Demir ve Nusret Muçen’in yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve sanatsever katıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı origami eserleri sergilenirken, bu el emeği çalışmalar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan öğrenciler, keman ve piyano performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yaptığı kısa konuşmada sanatsal etkinliklerin öğrencilerin gelişimine olan katkısına dikkat çekerek, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür edilerek öğrencilere başarılarının devamı temenni edildi.

Editör: Haber Merkezi