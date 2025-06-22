Anahtar Parti İl Başkanı Müstet, Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı yüksek enflasyonun nedenleri ve mevcut ekonomik durumu değerlendirerek, hükümetin uyguladığı politikalara dair eleştirilerde bulundu.

Müstet, özellikle faiz oranları ve döviz kuru politikalarının enflasyonu daha da körüklediğini ve ekonomideki kırılganlıkları artırdığını ifade etti. Müstet, “2020-2023 yılları arasında “NAS” söylemi altında enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uygulanan düşük faiz politikaları, Türkiye’nin ekonomik istikrarını daha da zorlaştırdı. Faiz oranlarının düşürülmesi, dövize olan talebi artırırken, halkın alım gücünü de ciddi şekilde etkiledi. Bugün, enflasyonun yükseldiği, faiz oranlarının arttığı ve döviz kurunun sabit tutulmaya çalışıldığı bir ortamda, Türkiye ekonomisi ciddi bir çıkmazla karşı karşıya” diye konuştu.

Müstet, 2020 yılından itibaren artan enflasyon oranlarının özellikle dar gelirli kesimler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Mayıs 2023’te yapılan seçimler sırasında tüketici fiyatlarındaki yıllık enflasyon %39,59 iken, 2024 yılının ortasında bu oran %37,86 seviyelerine gerilemiş olsa da, bu düşüşün geçici olduğunu ve halkın yaşam standartlarında belirgin bir iyileşme sağlanamadığını ifade eden Müstet: “Gıda, kira ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları, halkın büyük çoğunluğunu derinden etkiliyor. Bugün Türkiye’de yoksulluk sınırı 81.000 TL, açlık sınırı ise 24.000 TL’ye yükselmişken, halkın büyük bir kısmı geçim sıkıntısı çekiyor. Yoksulluk ve açlık sınırının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, enflasyonun daha da arttığını görmek, toplumun geniş kesimlerini zor durumda bırakıyor. Hükümetin enflasyonla mücadele politikasının etkisiz kalması, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilemekte ve halkın hükümete olan güvenini zedelemektedir” dedi.

Döviz kurundaki artışların ve yüksek faiz oranlarının enflasyon üzerindeki etkilerine de değinerek ülkenin “carry trade” (faiz farkı ticareti) cenneti haline geldiğini belirten Nurullah Müstet, sıcak para girişinin artmasıyla birlikte ülke ekonomisinin daha da kırılgan hale geldiğini ve bu durumun döviz egemenliğini artırdığını ifade etti.

“Kur korumalı mevduat uygulamaları, dövizdeki artışı engellemiyor, aksine dövize olan talebi artırıyor. Bu nedenle döviz kuru sürekli olarak baskı altında ve ekonomideki dolarizasyon riski giderek büyüyor” diyen Müstet, döviz kuru ile faiz arasındaki geçişkenliğin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük risk taşıdığını belirterek, hükümetin döviz rezervlerini kontrol altında tutarak, faiz politikasını da daha sağlıklı bir zemine oturtması gerektiğini vurguladı.

“Yüksek faiz oranlarına rağmen, dövize olan talep azalmadığı gibi, döviz kuru sürekli artmaya devam ediyor. Bu, halkın TL’ye olan güvenini zedeliyor ve dolarizasyonun artmasına yol açıyor” diye konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Müstet, Türkiye'nin mevcut ekonomik krizden çıkabilmesi için şeffaflık, adaletli gelir dağılımı ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Şu çözüm önerilerini sundu:

“1.Şeffaflık ve Hukukun Üstünlüğü: Enflasyonla mücadelede şeffaflık ilkesi ve hukukun üstünlüğü gereklidir. Hükümetin, uyguladığı para ve maliye politikalarını halka açık bir şekilde paylaşması ve hesap verebilir olması şarttır.

2.Faiz ve Kur Politikalarının Yeniden Düzenlenmesi: Hükümetin, döviz üzerinden kar sağlayan spekülatif hareketleri engellemesi için gerekli her tedbiri alacağının kamuoyuna duyurulması ve yüksek faiz oranları karşısında kaynak bulmakta güçlük çeken ve her geçen ay GSYİH’daki payı düşen sanayi sektörünü rahatlatmak amacıyla politika faiz oranının kademeli olarak düşürüleceğini ilan etmesi gerekiyor.

3.Vergi Adaletinin Sağlanması: Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve özellikle yüksek gelir gruplarının daha adil bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Müstet, “Artan vergi yükü, özellikle dar gelirli kesimlerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Vergi adaleti sağlanmalı ve haksız vergi yükü kaldırılmalıdır” dedi. Kamu harcamalarıyla ilgili ciddi tasarruf tedbirlerinden sağlanacak fon azalan vergi kaybının telafisinde kullanılmalıdır.

4.İhracatın Artırılması ve İthalatın Azaltılması: Dış ticaret açığının daraltılması için yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle, sanayi üretiminin artırılması ve ithalatın azaltılması için yapısal reformlara gidilmesi gerektiğini ifade etti.

5.Üretim Reformları: Başkan Müstet, Türkiye’nin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde selektif üretim teşviklerinin artırılması gerektiğini belirterek, “Üretim çeşitliliği ve teknolojiye dayalı yapısal reformlarla Türkiye ekonomisini güçlendirebiliriz”

Nurullah Müstet, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Anahtar Parti olarak, enflasyonla mücadelede halkın yanında duracak, üretimi artıracak ve gelir dağılımını iyileştirecek adımlar atacağız. Daha iyisi mümkün diyenlerle bu yolda yürümeye kararlıyız”

Editör: Haber Merkezi