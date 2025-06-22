Toplantının açılışında Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, geçtiğimiz günlerde ilimiz genelinde sorunsuz şekilde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı sürecine değinerek, sınav organizasyonunda gösterilen özverili ve koordineli çalışmalar dolayısıyla tüm ekibe teşekkür etti.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen uygulamalar, yeni proje önerileri ve öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmaya yönelik stratejiler detaylı şekilde ele alındı.

Birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi sunarken, devam eden ve planlanan projelere dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda Milli Eğitim Müdürü Çağlar, kurum içi işbirliği, takım ruhu ve uyumlu çalışmalarından dolayı tüm birim amirlerine teşekkür ederek, başarı ve iyi dileklerle toplantıyı sonlandırdı.

Editör: Haber Merkezi