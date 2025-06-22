Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı “Geleceğin Nefesleri” Resim Sergisi ilgi gördü.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin sergisini ziyaret etti.

Çorum’da eğitim ve sanatın buluştuğu anlamlı bir etkinlikte, Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı “Geleceğin Nefesleri” sergi AHLPARK AVM’de sanatseverlerle buluştu.

Sergiyi gezen Milletvekili Ahlatcı ve Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencilerin eserlerini büyük bir ilgiyle inceledi. Sergide yer alan çalışmalar, çocukların hayal dünyasını ve yaratıcı bakış açılarını yansıttı.

Milletvekili Ahlatcı yaptığı açıklamada: “Çocuklarımızın hayal gücüyle şekillenen her bir eser, geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Sanata gönül veren tüm öğrencilerimizi ve onları yönlendiren değerli öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda, öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

Editör: Haber Merkezi