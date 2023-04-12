Edinilen bilgiye göre; Celal Şahbaz, akşam saatlerinde evinde abdest alırken dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine çağırılan 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Celal Şahbaz'ın vefat ettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Celal Şahbaz'ın cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Merhumun cenazesi bugün (12 Nisan Çarşamba) Akşemsettin Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.