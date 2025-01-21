Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 20.hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK’da gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım 2 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.
Tesislerde, saat 16.00’da toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, saat 17.00’da ise haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecekler.
Ahlatcı Çorum FK ile Fatih Karagümrük arasında, 26 Ocak’ta, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.
Editör: Haber Merkezi