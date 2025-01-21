Ahlatcı Çorum FK’da bugüne kadar görev yapan teknik direktörler arasında, maç başına göre en yüksek puan ortalaması Tahsin Tam’a ait.

2022-2023 ve 2023-2024 Sezonlarında Ahlatcı Çorum FK’da 367 gün görev yapan Tahsin Tam, kırmızı-silahlı takımın başında 36 resmi maça çıkarken, Ahlatcı Çorum FK bu karşılaşmalarda 2.11 puan ortalaması tutturdu. Tam, bu alanda kulüpte görev yapan en başarılı teknik direktör olarak dikkat çekiyor.

Tahsin Tam’ı, 2013-2014 sezonunda, 5 maçta görev yapan Hakkı Öztabağ izliyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Hakkı Öztabağ nezaretinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 2,00 puan ortalaması tutturdu.

1,70 puan ortalaması ise Ahmet Yıldırım üçüncü sırayı alırken, İsmet Taşdemir kıl payı farkla, 1,69 ortalamasıyla dördüncü sırayı alıyor. Beşinci sıra ise 1,68 ortalama ise Sedat Özbağ’a ait.