Ahlatcı Çorum FK teknik direktörleri arasında en ilginç istatistiklerden biri de Aykan Atik’e ait.

2021-2022 Sezonu için Ahlatcı Çorum FK ile anlaşan Aykan Atik, takımı kurup kampa götürürken, daha lig başlamadan görevinden ayrıldı. 26 Mayıs’ta başlayan görevinden 22 Ağustos’ta ayrılan Aykan Atik, hiç resmi maça çıkamayan tek teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

Aykan Atik’in yerine göreve getirilen Ahmet Yıldırım, Ahlatcı Çorum FK’da 141 gün görev yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Yıldırım nezaretinde 20 resmi maç oynadı.