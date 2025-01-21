Okul yönetimi ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından düzenlenen ödül töreninde, 5/E sınıfından Umut Ölçer, 6/E sınıfından Şeyma Nur Özbolat, 7/F sınıfından Melis Rona, 8/E sınıfından Yaren Kocabaş ve 8/B sınıfından Seyit Efe Yılmaz akademik başarılarından dolayı Ahlatcı Çorum FK formasıyla ödüllendirildi. Öğrencilerin formalarını sınıf rehber öğretmenleri verdi.

7/C sınıfından Neslişah Özerdemir ve 5/B sınıfından Alaattin Kadir Giraz da örnek davranışları nedeniyle ödüle layık görüldü. Özerdemir ve Giraz’a da yine Ahlatcı Çorum FK forması hediye edildi.

Öğrencileri ödüllendirirken de şehrin değerlerine sahip çıkmaya gayret etiklerine vurgu yapan Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu yetkilileri, öğrenci ve öğretmenlere bu hediyeleri vermelerinde okula destek olan Çorum Futbol Kulübü’ne ve hayırseverlere teşekkür ettiler.