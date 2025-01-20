Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ümraniyespor karşısında alınan 3-1’lik skorla play-off potasındaki yerlerini korudukları maçtan sonra yaptığı açıklamada, etkili oyunu skora yansıttıkları zaman galibiyetin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahlatcı Çorum FK’mız, evimizde, Ümraniyespor karşısında, 3 puanı 3-1’lik skorla hanemize yazdırdı.

Takımımız etkili oyunu skora yansıtabildiği ve elde ettiği skoru korumayı başarabildiği zaman sonucun galibiyet olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonra hedefimiz, galibiyet serisi oluşturup Play-Off potasındaki yerimizi sağlamlaştırmak olmalı.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve muhteşem taraftarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.