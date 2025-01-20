Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, sezonun flaş takımlarından Iğdır FK’nın inanılmaz düşüşü dikkat çekiyor. 1’i kupa olmak üzere son 9 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Iğdır FK, liderlikten düşme hattına kadar geriledi.

Son 3 sezonda 140’a yakın transfer yapan ve bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Iğdır FK, istediği sonuçları alamadığı için sezona başladığı teknik direktör Yalçın Koşukavak’la yollarını ayırırken, yerine getirilen Osman Özköylü de kötü gidişe çare bulamadı.

Sezonun ilk yarısını, sahasında aldığı 1-0’lık fatih Karagümrük yenilgisiyle kapatan Iğdır FK, ikinci yarının ilk hafta maçında da Boluspor’u konuk etti. Iğdır FK baştan sona üstün oynadığı maçı 90+2.dakikada Jefferson’un golüyle 1-0 kaybederken, 25 puanda kalıp düşme hattına girdi.

SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET

8 Kasım’da, deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 yendikten sonra 1’ü Türkiye Kupası 9 resmi maça çıkan Iğdır FK, sadece 21 Aralık’taki 17.hafta maçında son sıradaki Yeni Malatyaspor’u yenebilirken, Amed’le 1-1 berabere kalarak 1 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Yeşil-beyazlı takım, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası’nda da sahasında 3.Lig takımı Muşspor’a 3-2 yenilerek elendi.