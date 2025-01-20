Çorumlu futbolcu Osman Bodur, 3.Lig 4.Grup’ta mücadele eden İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor’a transfer oldu.

Kariyerinde, hem Çorumspor, hem de Ahlatcı Çorum FK forması giyen ender Çorumlu futbolculardan olan Osman Bodur, bu sezonun ilk yarısına başladığı Orduspor 1967 A.Ş.’den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. 33 yaşındaki deneyimli stoperin yeni adresi, 3.Lig 4.Grup’ta düşmeme mücadelesi veren Büyükçekmece Tepecikspor oldu. Bodur, İstanbul ekibiyle sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalarken, takımının 19 Ocak’ta, sahasında Kırıkkale FK’ya 2-0 yenildiği maça ilk 11’de çıktı.