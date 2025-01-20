Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’le son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalırken, maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Orhan Ak, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ligin çok zorlu geçtiğini ve her puanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Orhan Ak, Diyarbakır’da aldıkları 1 puanın değerini ortaya çıkarmak için Ahlatcı Çorum FK maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Takımın başında sadece 1 idmana çıktığını ve ardından Diyarbakır gibi zorlu bir deplasmanda maç oynadıklarını kaydeden Orhan Ak, “Her takımın her takımdan puan alabileceği bir ligde mücadele ediyoruz. Açıkçası, oyuncularımın bu kadar disiplinli ve özverili oynamalarından çok memnunum.

Son dakikada gol yemek tabii ki içimizi acıttı. Kazanabilirdik. Bizim için beraberlik kötü sonuç mu? Açıkçası şu an değil. Belki kazansak Süper Lig için bir adım olacaktı bizim için.

Şimdi önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız bir Çorum maçı var. Bu maçı kazanıp Diyarbakır’da aldığımız 1 puanın değerini ortaya çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.