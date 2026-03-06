Okulun spor salonunda yapılan programa yaklaşık 400 kişi katıldı. İftar buluşmasına okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen program, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu.

Öğrencilerin de organizasyonda aktif rol aldığı etkinlikte, öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan iftar sofrası paylaşma ve birlik duygusunun güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

Program sonunda katılımcılar, bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Fatih Anadolu Lisesi yönetimi ise öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal ve kültürel yönlerini destekleyen etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR