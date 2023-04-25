Merhum Yüksel Kaleli, merhume Şükriye Taşkaldıran’ın kardeşleri, Mustafa Kaleli’nin ağabeyi, Naile Kaleli’nin eşi, Kalelioğlu Arçelik firması sahibi İhsan Kaleli, Gamze Görkem ve Berrin Ebil’in babaları, Feruze Kaleli, Ümit Görkem ve Ahmet Ebil’in kayınpederi, Faruk Cem, Begüm, Aylin ve Aycan’ın biricik dedeleri olan Faruk Kaleli'nin cenazesi, yarın (26 Nisan 2023 Çarşamba) saat 11.00'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemsettin Camii'ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.