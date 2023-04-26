Merhum Yüksel Kaleli, merhume Şükriye Taşkaldıran’ın kardeşleri, Mustafa Kaleli’nin ağabeyi, Naile Kaleli’nin eşi, Kalelioğlu Arçelik firması sahibi İhsan Kaleli, Gamze Görkem ve Berrin Ebil’in babaları, Feruze Kaleli, Ümit Görkem ve Ahmet Ebil’in kayınpederi, Faruk Cem, Begüm, Aylin ve Aycan’ın biricik dedeleri olan Faruk Kaleli'nin cenazesi saat 11.00'de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemsettin Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve işadamları ile sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)