Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Nehir Varol, Sanatçı Mert Fırat, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve ANDA Başkanı Okan Tosun'un konuşmacı olarak katıldığı program, 6 Şubat depreminde yaşananların ardından yürütülen yardım çalışmalarının anlatıldı bir kısa belgeselin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından Sanatçı Mert Fırat’a

ANDA Başkanı Okan Tosun tarafından 6 Şubat Kuneşko Deprem Özel Ödülü takdim edildi.

ŞAHİN: “FELAKET GELİYORUM DEMEZ”

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, 6 Şubat depremlerinde yaşanan afetlerin benzerinin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, “Eğer sen gider fay hatlarının üstüne bina yaparsan sonuç böyle olur. Dere yatağının üzerine bina yaparsan sonuç böyle olur. Felaket geliyorum demez, felaket haber vermez. Kafamızda hemen ‘tekrar oldu’ diye düşünüyoruz. Japonya’da 8.8, 8.9’luk depremler oluyor ve binalar ayakta kalıyor. Can kaybı çok az oluyor veya hiç olmuyor. Acaba Japonlar helal ile haramı bizden iyi mi biliyorlar da bizden daha binalar yapıyorlar” diye konuştu.

Şahin depremde Türk toplumunun dünyanın en çabuk bir araya gelen toplumunu olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Halil İbrahim Yılmaz Moderatörlüğünde başlayan panelde, Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Nehir Varol, Sanatçı Mert Fırat, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve ANDA Başkanı Okan Tosun'un konuşmacı olarak yerlerini aldı.

Panelde bir konuşma gerçekleştiren Sanatçı Mert Fırat ise Şili ülkesine yaptığı seyahatten söz ederek, “Uçaktan iner inmez elimize bir kağıt verdiler ve kağıtta da ‘günde ortalama 70 ile 80 deprem olur. Bu depremlerin dereceleri 1’den 2’den ve 3’ten başlar ve 7’ye kadar gidebilir” yazıyor. Şili bir deprem ülkesidir diyorlar ve fay hattı üzerine kurulduğunu söylüyorlar. Bize söyledikleri ‘onlar deprem olacak ama tek yapmanız gereken şey merdivenleri, asansörü kullanmayın olduğunuz yere çökün ve bina kalın’ bilgileriydi. Binada kalın diyorlar. Bizde ise balkonlardan atlayanlar, nasıl çıkacağını bilemeyenler var. Bizde maalesef binalardaki insanların yüzde 20’sini kurtarabiliyoruz. Yani biz 100 insandan 20’sini kullanabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Program, panelin ardından toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(İHA)