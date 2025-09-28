Arca Çorum FK’nın Nijeryalı golcüsü Emeka Eze, bu sezon ilk kez Ümraniyespor maçında yedek kaldı.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Eze’yi Ümraniyespor maçında yedek soyundururken, ilk 11’de Paraguaylı golcü Samudio’ya ilk 11’de forma verdi. Eze, Arca Çorum FK kariyerinde ilk kez bir lig maçında yedek kaldı. Eze, 75.dakikada Oğulcan’ın yerine oyuna girerken, ilk 11’de yer alan Samudio ise 62.dakikada yerini Eren Karadağ’a bıraktı.

Eze, Arca Çorum FK formasıyla 8 lig maçında 619 dakika süre alırken, 2 gol, 1 asistlik performansla skora katkı sağladı.