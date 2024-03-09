Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 26.hafta maçında konuk olacağı Eyüpspor’la tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 2 maçın 1’ini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini ise Eyüpspor kazandı.

İki takım ilk kez 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur eleme maçında karşılaştı. 5 Kasım 2020’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı 11 ve 62.dakikalarda Cengiz Ötkün, 66.dakikada da Sinan Kurumuş’un golleriyle Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazandı.

Bu sezon 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında, 9.haftada yine Çorum’da oynanan maçta bu kez gülen taraf Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisi, 22 Ekim 2023’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı 9.dakikada Ahmet Kutucu, 17.dakimkada Caner Erkin ve 20.dakikada Prince Ampem’in golleriyle 3-2 kazandı. Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini 42.dakikada Ferhat Yazgan ve 90+4.dakikada Michael Ologo attı.