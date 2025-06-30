Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü, Devlet Sporcusu, hemşehrimiz İlhan Aşkın, çeşitli branşlarda yüzlerce antrenör, yüzbinlerce sporcunun yararlandığı Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) kurslarının yüzme branşı hariç, tasarruf tedbirleri çerçevesinde kapatılmasının yanlışlığına dikkat çekti.

Aşkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sporla uzaktan yakından alakalı olanlar bilirler ki; geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan yatırımlar geleceğin gençlerine verilen her türlü yapılan sportif yatırımlar ve eğitimler sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Yapılan harcamalar ve kısıtlamalar tasarruf tedbirleri kapsamında olmamalıdır.

Asıl vurgulamak istediğim konuya gelince; Spor Bakanlığımız, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğreticilerin ek ders karşılığında çalışmalarına son verilince, Bakanlığımız bünyesinde 11 ay çalıştırmak 1 ay çıkış verilmek üzere EYS kapsamında ek ders ücreti karşılığında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde spor ve gençlik alanlarında açılarak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi istihdamı yapıldı. Bu da, boşta olan, atama bekleyen BESYO mezunlarına iş imkanı sağladı ve en az 2.kademe antrenörlük belgesi olanlar Türkiye genelinde merkez ve ilçelerde görevlendirildi. Bu programı 3 yıldır güzel yürütülüyordu. İlimizde yüzlerce antrenör, binlerce sporcu ve ülke genelinde, binlerce antrenör, on binlerce sporcu bu eğitim projesi kapsamında yararlanıyordu.

YÜZME HARİÇ

TÜM BRANŞLARDA

KURSLAR

MAPATILDI

Ne mi oldu? Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen bir genelge ile, tasarruf tedbirleri kapsamında, yüzme branşı hariç diğer branşlarda mevcut çalışanlar iş başı yaptırılmayacak. Hayatlarını sporcu ve spora adamış antrenörler boşa düşürülmüş, sporcular ortada kalmış, aile geçindiren antrenörler mağdur edilmiştir.

Şimdi, EYS antrenörlerinin yetiştirdiği sporcular ne olacak? Semtlerinde ilçelerinde performans sporcusu olmuş sporcularımız antrenörsüz nasıl çalışacaklar? Merkez semtlerde ve ilçelerde EYS antrenörlerinin öncülüğünde sporla yeni tanışacak çocuklarımız ne olacak? Bu planlama, daha erken haber verilerek antrenörler ve sporcular mağdur edilmemeliydi. Kararlar alınırken işin en önemli paydaşlarından biri olan antrenörlerin görüş ve önerileri alınabilirdi.

YANLIŞTAN

DÖNELMELİ

Şahsi düşüncem ve kanaatim de odur ki; bu yanlış uygulamadan tez zamanda dönülmesi ve çocuklarımızın sağlıklı birey olmasında ailenin eğitiminin, okul eğitiminin yanında, bedenen ve ruhen eğitim veren EYS antrenörlerine tekrar görevlendirme yapılmasıdır.

Spora önem veren, sporcunun ve spor adamının yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ düsturuyla, öncülüğünü Çorum milletvekillerinin yapacağı bu önemli konunun Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya’ya iletilerek bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi, hâlihazırda çalışan EYS antrenörlerinin tekrar görevlendirilmesini diliyor ve bekliyoruz” dedi.