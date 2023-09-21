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Emirbağ Köyü’nde Arif B.(50) ’ye ait evde bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki başka bir ev, samanlık ve ahıra da sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mecitözü Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangına, Çorum Belediyesi İtfaiyesi de destek verdi.

Ahırda bulunan hayvanlar Emirbağ Jandarma ekiplerince ahırın duvarı yıkılarak kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alınan yangında 2 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanma olmadı.