Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2021 yılında 175 bin 779 iken 2022 yılında 180 bin 954 olarak gerçekleşti.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.

YABANCI GELİN SAYISI 28.571

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2022 yılında 6 bin 161 olup toplam damatların yüzde 1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 571 olup toplam gelinlerin yüzde 5,0'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 24,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,5 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,7 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 13,2 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,1 ile Özbekistanlı gelinler ve yüzde 8,9 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

EVLENEN SAYISI AZALDI BOŞANMALAR İSE ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Samsun’ da evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 9 bin 140, Tokat’ta 3 bin 701, Amasya’da ise evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 093 oldu. Çorum’da ise geçen yıl 3 bin 455 çift evlendi.

2022 yılında boşanan çiftlerin sayısı ise Samsun’da 2 bin 748, Amasya’da 749, Çorum’da Bin 88 ve Tokat’ta Bin 43 olarak gerçekleşti. Evlilik süresine göre değerlendirilen boşanmalarda ise Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat’ta en çok boşanan çiftlerin 16 yıl ve üzeri evli kaldığı görüldü.

Çorum’da erkeklerin evlenme yaşı 27,7’ye çıkarken, kadınlarda ise 25 oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

