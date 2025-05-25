AK Parti 22., 23. ve 24. Dönem Çorum Milletvekili, kendi adını taşıyan MY özel eğitim kurumları ve MY kolejleri kurucusu, sahibi Murat Yıldırım’ın ablası Feride Yıldırım (78), Cumartesi sabahı saat 09.30’da tedavi görmekte olduğu hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüseyin ve Yasin Yıldırım’ın anneleri olan Feride Yıldırım’ın cenazesi, aynı gün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, bazı partililer ve ailenin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.