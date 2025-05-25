Merhum Evlan Kayış ile Ülker Kayış’ın oğlu, Hülya Kayış, Necla Hamoğlu, Ali Kayış, Ayla Tüzün ve A.Kadir Kayış’ın kardeşi, Hülya Kayış’ın eşi, Dilay ve Furkan Kayış’ın babaları, Gazeteci-Yazar, televizyoncu hemşehrimiz Ayhan Bozkurt’un ise eniştesi olan Ahmet Kayış için ailesi ve sevenleri Ulumezar’daki kabri başında biraraya geldi.

Kayış ailesi bireyleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse başta olmak üzere çok sayıda seveninin hazır bulunduğu anmada Zafer Çarşısı İmam Hatibi Hasan Şener tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma töreni Ahmet Kayış’ın sevenlerinin kabrine karanfiller bırakması ile son buldu.

Editör: SELDA FINDIK