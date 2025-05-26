Sınıf Öğretmeni Damla Erol ile Uzman Klinik Psikolog Hasan Mert Yılmazer’in sahibi olduğu Akademi’nin, haftada 5 gün okul sonrası destek eğitimi vereceği bildirildi.

Kurucular Damla Erol ve Hasan Mert Yılmazer, “Deha Çocuk Akademisi olarak, her çocuğun özel, yetenekli ve farklı bir öğrenme tarzına sahip olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden onları sıradan kalıplara sıkıştırmak yerine, bireysel farklılıklarını dikkate alan, özgün ve bilimsel temelli bir eğitim modeli sunuyoruz” ifadesini kullandılar.

Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü Akademi’de, çocukların evlerindeymiş gibi rahat edecekleri, okuldaymış gibi donanım sağlayacakları bir ortam oluşturulması hedeflendi.

Yaz okulunda açılacak çeşitli kurslarda “eğlendirerek öğretme” benimsenirken, “Her çocuk bir dâhidir, yeter ki doğru ellerde büyüsün” sloganı ilke ediniliyor.