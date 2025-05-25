Antalya’da yaşayan ve 4. Evre Timus ca (kanser) hastası Tuana Asena U.’nın, memleketini görmek istemesi üzerine ailesi ile birlikte Rize’ye geldi.

Dönüş yolunda Çorum’da fenalaşan Uysal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Bilinci kapanan ve entübe edilen genç kız, 3. basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi nedeni ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tuana Asena U.’yı götürmek için stadyum otoparkına iniş yapan ambulans helikopter, genç kızın ambulanstan naklinin ardından Ankara’ya havalandı.