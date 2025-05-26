Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu, Ecz. Enver Lebleabicioğlu yönetiminde, 23 Mayıs 2025 Cuma akşamı Mamak’ta muhteşem bir konser verdi.

Mamak Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık ve Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı Özgür Ardıç tarafından ortaklaşa organize edilmesi nedeniyle ayrıca çok anlamlıydı.