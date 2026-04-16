Çorum İl Müftülüğü öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Kadın Kolları tarafından “İki insan bir hayat” temasıyla Hayır Çarşısı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülke genelinde hayata geçirdiği ve evlenecek olan genç çiftlere destek sağlamak amacıyla düzenlenen “Hayır Çarşısı” Çorum’da da İl Müftülüğü öncülüğünde Azap Ahmet Camii yanında bulunan alanda açıldı. Açılışa İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları görevlilerinin el emeği hamur işlerinin satışının yapılacağı hayır çarşısı 15-17 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Proje sayesinde hem sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hem de ihtiyaç sahibi gençlere evlenirken destek olunmasının amaçlandığını kaydeden Müftü Yıldırım tüm vatandaşları hayır çarşısına davet etti.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması ile başlayan açılışta duanın ardından stantlar gezildi.

