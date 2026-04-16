Türkiye, Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan Diyarbakırlı üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Çorumlu Başsavcı Ebru Cansu'yu konuşuyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Diyarbakırlı üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturma dosyasında flaş bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Çorumlu Başsavcı, Ebru Cansu’nun talimatı ile birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında dönemin Tunceli Valisi olan ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olarak görev yapan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov ile Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Tunceli’ye götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Ebru Cansu kimdir?

Ebru Cansu 4 Temmuz 1976 yılında Çorum’un Alaca İlçesi’nde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde lise öğrenimini özel Antalya Kolejinde tamamladı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapan Cansu 2001 yılında üniversiteden mezun oldu.

13 yıl avukatlık yaptı. Savcılık kariyerine İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak başladı.

Ardından Denizli ili Çameli Adliyesi’nde görev yaptı. 2022 HSK kararnamesi ile Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

2024 HKS kararnamesi ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.