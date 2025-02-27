Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak, ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla ve aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm illerde düzenlenen “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” Çorum’da start aldı.

15 TAKIM, 180 SPORCU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya, Çorum’dan 7, Dodurga ve Mecitözü’nden 2’şer, Osmancık, Oğuzlar, İskilip ve Alaca’dan da 1’er olmak üzere 15 takım katılırken, toplamda 180 sporcu mücadele ediyor.

BU AKŞAM DA BEŞ MAÇ VAR

İlk maçlar önceki akşam Tevfik Kış ve Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanırken, heyecan bu akşam yapılacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Tevfik Kış Spor Salonu’nda, saat 18.00’de Osmancık Ada ile Mecitözü Gençlikspor, saat 19.00’da Mecitözü Kamugücü ile Alaca Voleybol, saat 20.00’de ise Tarım İl Müdürlüğü ile Dodurga Freball karşılaşırken, TOKİ Spor Salonu’nda da saat 18.00’de Aile ve Sosyal Hizmetler ile Oğuzlar 77, Dodurga Karasuno ile de Çorum Gençlik Merkezi karşı karşıya gelecek.

Turnuva 8 Mart’ta, Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek.