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Alınan bilgiye göre komşuları, iki gündür haber alamadıkları Mustafa Kaynak'ın

Fatih Mahallesinde bulunan ikametine kontrole geldiler. Kaynak’ın hareketsiz yattığını görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istediler.

İhbar üzerine olaya yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaynak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Kaynak’ın cenazesi otopsi işlemleri için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Kaynak'ın yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiği ve oğlunu evlendirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.