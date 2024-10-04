Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında, bu akşam Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Ligdeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 7 haftalık periyotta 9 puan toplarken, sahasında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Şeytanın bacağını bu akşam Iğdır FK maçında kırmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları 3 puan üzerine yaptı. Zorlu maç öncesinde takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ahlatcı Çorum FK’nın kardeş kulübü Alagöz Holding Iğdır FK ise ilk kez mücadele ettiği ligdeki ilk 4 haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, liderlik koltuğuna da oturdu. Yeşil-beyazlı ekip, son 3 maçını kaybederek büyük bir düşüşün içerisinde bulunuyor. Iğdır temsilcisi, kötü gidişe Çorum’da “dur” demenin hesaplarını yapıyor.

9 puanlı 13.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 10 puanlı 11.sıradaki Alagöz Holding Iğdır FK arasında bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ile Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Iğdır FK’da, kırmızı kart cezalısı Burak Altıparmak takımdaki yerini alamayacak.