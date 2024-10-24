Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10’uncu hafta maçında, 26 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha karnesi iç açıcı değil. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon sahasında henüz galibiyet yüzü göremedi.

10 PUANIN

3’Ü İÇERİDE

Ligin geride kalan 9 haftalık periyodunda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 10 puan toplarken, attığı 9 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip topladığı 10 puanın 7’sini deplasmanda alırken, sahasında çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 3 puan toplayabildi. Bu maçlarda 3 gol atabilen Çorum temsilcisi kalesinde 5 gole engel olamadı.

SON GALİBİYET

21 NİSAN’DA

Ahlatcı Çorum FK, sahasındaki son galibiyetini geçen sezon aldı. 21 Nisan’da, play-off 1.tur maçında Kocaelispor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, 33.dakikada Thomas Verheydt ve 60.dakikada Atakan Akkaynak’ın attığı gollerle 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırırken, sonrasında çıktığı iç saha maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.

5 MAÇTIR

KAZANAMIYOR

Kırmızı-siyahlı ekip, Kocaelispor galibiyetinden sonra 4’ü bu sezon olmak üzere sahasında 5 maç oynadı. Geçen sezon, play-off yarı final ilk maçında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ise sırasıyla Fatih Karagümrük’le 2-2, Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalırken, Kocaelispor’a 2-0 yenilip Iğdır FK maçında sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.