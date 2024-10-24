Ahlatcı Çorum FK’nın 26 Ekim Cumartesi günü, 10’uncu hafta maçında konuk edeceği Gençlerbirliği, deplasman maçlarında daha başarılı sonuçlar aldı.

Geride kalan 9 haftalık periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 12 puan toplayan Gençlerbirliği 15’inci sırada yer alıyor. Başkent ekibi, sahasında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak hanesine 5 puan yazdırırken, attığı 3 gole karşılık kalesinde de 3 gol gördü.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda ise 5 maça çıkarlarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 7 puan topladılar. Bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandıran Başkent temsilcisi kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

9 haftalık periyotta, ligin en başarılı deplasman takımı ise 5 maçta 10 puan toplayan İstanbul temsilcisi Pendikspor oldu.