Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında konuk ettiği Kocaelispor’a 2-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK’nın iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, kendi sahasındaki son galibiyetini geçen sezon Kocaelispor’a karşı almıştı. 16 Mayıs’ta, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan play-off 1.tur maçında rakibini 33.dakikada Thomas Verheydt ve 60.dakikada Atakan Akkaynak’ın golleriyle 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK adını yarı finale yazdırmıştı.

Yarı finalin ilk maçında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezonki ilk iç saha maçında ise Fatih Karagümrük’le yenişemedi. İstanbul ekibiyle 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, sonraki iç saha maçında da Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Sezonun üçüncü iç saha maçında 22 Eylül Pazar günü yine Kocaelispor’u konuk eden Çorum temsilcisi, 2-0 yenilince galibiyet hasreti 4 maça çıktı.