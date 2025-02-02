Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ilk kez sahasında üst üste üç galibiyet aldı.

İlk yarının son hafta maçında İstanbulspor’u, ikinci yarının ilk maçında ise Ümraniyespor’u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda aldığı 1-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekip bu sonuçla birlikte bu sezon en uzun iç saha galibiyet serisini yakalamış oldu.

Ahlatcı Çorum FK bu sezon iç sahada üst üste en fazla 2 galibiyet alabilmişti. Kırmızı-siyahlı ekip 10.haftada Gençlerbirliği’ni, 12.haftada ise Pendikspor’u 1-0’lık skorlarla yenmişti.