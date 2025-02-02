Ligin güçlü takımlarından Bandırmaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek play-off umutlarını iyice yeşerten Ahlatcı Çorum FK’nın yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2.hafta maçında konuk olacağı Rams Başakşehir FK da haftayı 4-0’lık galibiyetle kapattı.

22.hafta maçında lig üçüncüsü Samsunspor’u konuk eden Başakşehir, adeta şov yaptı. Boz baykuşlar, 19, 58 ve 69.dakikalarda Piatek, 86.dakikada da Pereira’nın golleriyle 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak puanlarını 32’ye yükselttiler.

Başakşehir, önceki hafta gol düellosu şeklinde geçen ve 5-4 kaybettiği Alanyaspor maçından sonra aldığı Samsunspor galibiyetiyle Çorum FK maçı öncesi moral buldu.