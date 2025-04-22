Her yılın mart-mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki taksit halinde alınan bu vergi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden ya da e-Devlet platformu aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde ödenebiliyor.

Ev sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi 1. taksit ödemelerinde geri sayım başladı.

SON GÜN 31 MAYIS

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda gecikme faizi devreye girecek. Yığılmaları önlemek için vatandaşların işlemlerini son güne bırakmaması öneriliyor.

Yıl içinde ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak. Vergi bilgilendirmelerini ve güncellemeleri düzenli olarak takip etmekte fayda var.

BELEDİYEYE GİTMEYE GEREK YOK! EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi ödemeleri, artık belediye veznelerine gitmeden de kolayca yapılabiliyor. Mükellefler, ödeme işlemlerini www.gib.gov.tr adresinden veya e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra “Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme” hizmeti üzerinden taşınmaza ait borç bilgileri görüntülenip kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapılabiliyor.

Bu dijital yöntem sayesinde vatandaşlar uzun kuyruklarla uğraşmadan birkaç dakika içinde borçlarını ödeyebiliyor. Ayrıca ödeme işlemi sonrasında makbuz çıktısı da sistem üzerinden alınabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Bazı vatandaşlar emlak vergisinden tamamen muaftır. Mevzuata göre;

Sadece tek konutu olan ve hiçbir geliri bulunmayan vatandaşlar

Emekliler

Şehit yakınları ve gaziler

Engelli bireyler

Dul ve yetim maaşı alanlar

Bu gruplar belirli şartları sağladıklarında bu vergiden muaf tutuluyor. Ancak muafiyetten faydalanabilmek için ilgili belgelerle birlikte bağlı bulunulan belediyeye veya e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

Ayrıca kamu kurumlarına ait binalar, vakıf ve dernek mülkleri ile elçilik binaları da emlak vergisinden muaftır. Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyenlerin her yıl güncel başvurularını yapmaları önem taşıyor.

GECİKME ZAMMINA DİKKAT

Emlak vergisinin 1. taksitini zamanında ödemeyen mükellefler için aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu nedenle milyonlarca taşınmaz sahibinin işlemlerini son güne bırakmadan yapmaları gerekiyor. Özellikle ödeme yoğunluğunun son haftalarda arttığı biliniyor.

2025 yılı ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak. Olası cezai durumlardan etkilenmemek için vergi mükelleflerinin GİB ve e-Devlet üzerinden borçlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.