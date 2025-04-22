Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarması, konut kredilerinde de etkisini göstermeye başladı. Bankalar birer birer faiz oranlarını güncellerken, ev almak isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL’lik kredinin geri ödemesi milyonlarca lirayı buldu.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için bankaların güncel faiz oranları ve geri ödeme tabloları:

Ziraat Bankası: Faiz oranı %3,09

Aylık taksit: 31.722 TL | Toplam ödeme: 3.758.757 TL

Halkbank (En düşük faiz): Faiz oranı %2,59

Aylık taksit: 27.162 TL | Toplam ödeme: 3.259.549 TL

VakıfBank: Faiz oranı %2,99

Aylık taksit: 30.797 TL | Toplam ödeme: 3.720.000 TL

Garanti BBVA: Faiz oranı %3,09

Aylık taksit: 31.722 TL | Toplam ödeme: 3.838.207 TL

İş Bankası: Faiz oranı %3,10

Aylık taksit: 31.815 TL | Toplam ödeme: 3.849.600 TL

ING Bank: Faiz oranı %3,39

Aylık taksit: 34.532 TL | Toplam ödeme: 4.165.638 TL

QNB Finansbank: Faiz oranı %2,94

Aylık taksit: 30.337 TL | Toplam ödeme: 3.659.266 TL

Akbank: Faiz oranı %3,15

Aylık taksit: 32.280 TL | Toplam ödeme: 3.901.477 TL

TEB: Faiz oranı %3,15

Aylık taksit: 32.280 TL | Toplam ödeme: 3.898.758 TL

Alternatif Bank: Faiz oranı %3,19

Aylık taksit: 32.654 TL | Toplam ödeme: 3.931.790 TL

Ziraat Katılım: Faiz oranı %3,49

Aylık taksit: 35.478 TL | Toplam ödeme: 4.270.596 TL

Kuveyt Türk: Faiz oranı %3,10

Aylık taksit: 31.815 TL | Toplam ödeme: 3.841.475 TL

Vakıf Katılım: Faiz oranı %2,90

Aylık taksit: 29.970 TL | Toplam ödeme: 3.618.419 TL

Al Baraka: Faiz oranı %2,85

Aylık taksit: 29.512 TL | Toplam ödeme: 3.556.787 TL

Şekerbank: Faiz oranı %5,89

Aylık taksit: 58.961 TL | Toplam ödeme: 7.092.664 TL

Anadolubank: Faiz oranı %5,25

Aylık taksit: 52.613 TL | Toplam ödeme: 6.331.923 TL

ICBC Turkey: Faiz oranı %4,17

Aylık taksit: 42.012 TL | Toplam ödeme: 5.086.278 TL

DenizBank: Faiz oranı %3,81

Aylık taksit: 38.533 TL | Toplam ödeme: 4.642.738 TL

“EV ALACAKLAR GERİ ÖDEME PLANINI ÇOK DİKKATLİ HESAPLAMALI”

Ekonomistler, faiz oranlarının bu seviyelerde seyretmesi halinde özellikle ilk kez ev alacakların daha uzun vadeli plan yapması gerektiğini belirtiyor. Kredi geri ödemelerinin hane bütçesine etkisi de dikkatle hesaplanmalı.