Ons altın, 3 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirvesini görürken, iç piyasada gram altın 4 bin 151 liraya kadar yükseldi. Yozgat’taki kuyumcularda da hareketlilik gözlemlendi.

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, doların zayıflaması da değerli metallere olan talebi artırdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, yüzde 2’ye yakın değer kazanarak 3 bin 382 dolara ulaştı. Bu seviye, ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 4 bin 151 lira, çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan işlem görmeye başladı.

ÇORUM'DA KAÇ TL OLDU?

Çorum'da ise gram altın satış fiyatı 4 bin 257, alış fiyatı 4 bin 185 lira oldu.

Çeyrek altın ise satış 6 bin 940 lira, alış fiyatı 6 bin 740 liradan işlem görüyor.

Çorum'da vatandaşların, yüksek fiyatlara rağmen altına olan ilgisinin devam ettiği gözlendi. Kent merkezindeki bazı kuyumcular, gram altına olan talebin son günlerde artış gösterdiğini ifade etti.