ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

2025'in başında 2 bin 606 dolar olan Ons altın bugün 3 bin 322 dolardan karşılık buluyor. Gram altın ise yüzde 34’lük artışla yılın başındaki 2.960 TL fiyatını 4 bin 80 TL'ye kadar yükseltti.

Art arda rekor kıran ve yatırım için "güvenli liman" olarak anılan altın seyrini nasıl sürdürecek? Yatırım için en doğru adresi arayanlar, "Altın yıl sonunda ne kadar olur?", "Altını ne zaman almalı?" sorularına yanıt arıyor.

"Gram altın ne kadar?" sorusu da kullanıcıların internette en çok arattığı sorulardan biri.

Gram altın, bugün 4 bin 80 liraya kadar çıkarak rekor kırdı, en son 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.

Peki uzmanlar altın fiyatlarındaki trendi nasıl yorumluyor, yükseliş sürecek mi?Daha da önemlisi, "güvenli liman" hala güvenli mi? Altın yıl sonunda ne kadar olur? Altın almak için doğru zaman hangi tarih?

PARASAL SİSTEMDEKİ DENGESİZLİKLER ALTINI ETKİLİYOR

Nasıl Bir Ekonomi'nin Ekonomi Masası'na konuk olan, Piyasa ve Borsa uzmanı Dr. Nuri Sevgen, altındaki hareketlenmeyi ve seyrin ne yöne olacağını değerlendirdi. Sevgen şunları söyledi:

"Yurt dışında, özellikle parasal sistemde dengesizlikler yaşandığı sürece altın fiyatlarında bu tür hareketler görülebilir. Amerika’nın kendi iç dinamiklerinden kaynaklı bir altın talebi bulunuyor. Özellikle Çin Merkez Bankası gibi bazı merkez bankalarının da bu dönemde altına yönelişi dikkat çekiyor. Ancak bu talep bana göre dönemsel.

DÖVİZ ALACAĞIMA ALTIN ALIRIM

Bir noktadan sonra altın fiyatlarının dengeleneceğini düşünüyorum. Altını, kısa vadeli ve belirli dönemlerde yatırım aracı olarak değerlendirebiliriz. Burada Türk yatırımcılar için değil, Ons bazında konuşuyorum. Türk yatırımcı genellikle “Döviz alacağıma altın alırım, sonuçta ikisi de dövize karşı bir yatırım, birbirini dengeler” şeklinde düşünüyor.

Altının ons bazında 3.000 doların altına düşmeyeceği yönünde bir genel kanaat oluşmuş durumda. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.400-3.500 dolar seviyelerine ulaşabilir. Örneğin, altının 3.000 dolardan 3.300 dolara yükselmesi yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. Bu sırada Amerikan borsalarında yüzde 3’lük bir düşüş yaşandı.

İnsanlar güven problemi yaşadıklarında altına yöneliyor. Bu nedenle 3.000 dolar seviyesi psikolojik bir sınır haline geldi. Bu seviyenin altına düşmesi için, örneğin Fed'in faiz artışına yönelik net bir sinyal vermesi ve parasal sistemdeki düzensizliklerin toparlanması gerekir. Böyle bir durumda altın fiyatları 3.000 doların altına sarkabilir.

ALTIN UZUN VADEDE KULLANILABİLİR

Bununla birlikte, altın uzun vadede paranın değerini korumak açısından kullanılabilir. Ancak ben bir piyasacı ve borsacı olarak hem Türkiye’de hem de dünyada hisse senetlerinin, altına kıyasla daha avantajlı bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Amerika’da çok iyi firmaların güçlü bilançoları geliyor ve bu şirketlere yatırım yapmak, altına göre daha fazla avantaj sağlayabilir."

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.