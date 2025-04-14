KOÇ AİLESİ YILLAR SONRA İLK 5’İN DIŞINDA

Listede dikkat çeken en büyük değişimlerden biri, uzun yıllar sonra Koç ailesinden hiçbir ismin Türkiye’nin en zengin ilk 5 kişisi arasında yer alamaması oldu.

Kısa süre önceye kadar milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunan İpek Kıraç ve Semahat Sevim Arsel, borsadaki hareketlilik sonrası ilk 5 dışında kaldı.

SIRALAMADA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞLER

Öte yandan listede hızla yükselen yeni isimler de öne çıktı. Büyük çaplı yatırımlar ve döviz kurlarındaki hareketlilik bazı iş insanlarının servetini artırırken listeyi baştan sona değiştirdi.

Türkiye’nin en zengin 10 iş insanı listesi son gelişmelerle birlikte şu şekilde:

10- Hamdi Ulukaya (2,3 milyar dolar)

9- Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

8- Filiz Şahenk (2,6 milyar dolar)

7- Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

6- İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

5- Ferit Faik Şahenk (2,8 milyar dolar)

4- Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

3- Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

2- Şaban Cemil Kazancı (4,2 milyar dolar)

1- Murat Ülker (5,4 milyar dolar)