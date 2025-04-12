0 faizli kredi kampanyaları, 2025 Nisan ayı itibarıyla birçok banka tarafından güncellendi. Yeni müşterilere özel sunulan bu faizsiz kredi fırsatları, nakit ihtiyacı olan bireyler için cazip seçenekler oluşturuyor. Bankalar, ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleriyle 75 bin TL’ye kadar faizsiz nakit desteği sağlıyor. Peki, hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor? Faizsiz kredi kampanyalarının şartları neler?

FAİZSİZ KREDİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Faizsiz kredi, belirli bankalar tarafından genellikle yeni müşteri kazanımı amacıyla sunulan, belirli bir tutar ve vade süresince faiz uygulanmayan kredi türüdür. Bu kampanyalar genellikle dijital bankacılık kanallarından başvuru yapan kullanıcılar için geçerlidir.

Şartsız faizsiz kredi nadir görülmekle birlikte, genellikle bazı koşullar aranır:

Bankaya ilk kez müşteri olunması

Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılması

Otomatik ödeme talimatı verilmesi

Kredi kartı ya da diğer ürünlerin kullanılması

2025 NİSAN AYI GÜNCEL 0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

1. Garanti BBVA – 75.000 TL’ye Kadar Faizsiz Kredi

İhtiyaç Kredisi: 50.000 TL (3 ay vadeli)

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

Toplamda 75 bin TL faizsiz nakit desteği

2. TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) – 75.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 50.000 TL (6 ay vadeli)

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

Yeni müşteri olanlara mobil başvuruda geçerli

3. QNB Finansbank – 55.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 30.000 TL (3 ay vadeli)

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

QNB Mobil üzerinden başvuru ile anında kullanım

4. Akbank – 55.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 30.000 TL (6 ay vadeli)

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

İlk kez Akbank’lı olacaklara özel kampanya

5. İş Bankası – 55.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 25.000 TL (3 ay vadeli)

Ek Hesap (Kredili Mevduat): 30.000 TL (1 ay vadeli)

Bankamatik üzerinden anında kullanım imkanı

6. Yapı Kredi – 50.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 25.000 TL (6 ay vadeli)

Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL (3 ay vadeli)

İnternet ve mobil şubeden kolay başvuru

7. ON Dijital Banka – 35.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 35.000 TL (6 ay vadeli)

Faizsiz dijital kredi imkanı, hızlı onay süreci

8. Enpara – 50.000 TL’ye Kadar Kredi

Faizsiz kampanyalar dönemsel olarak açılıyor

Yeni müşterilere özel limit tanımlanabiliyor

9. DenizBank – 45.000 TL

İhtiyaç Kredisi: 20.000 TL (3 ay vadeli)