Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen artış pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı 2,47 TL, motorinin litre fiyatı ise 7,76 TL yükseldi. Motorin zammının ardından bazı kentlerde litre fiyatı 90 TL sınırını aştı.

AKARYAKITTA YENİ FİYATLAR TABELAYA YANSIDI

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışın ardından akaryakıt istasyonları tabelalarını yeni fiyatlara göre güncelledi.

BENZİNDE ZAMMIN BİR BÖLÜMÜ ÖTV’DEN KARŞILANDI

Benzin grubunda litre başına toplam 3,29 TL’lik fiyat artışı ihtiyacı oluştu. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında söz konusu artışın yüzde 25’lik bölümü ÖTV üzerinden karşılandı.

Bu uygulamanın ardından benzinin pompa fiyatındaki artış 2,47 TL ile sınırlı kaldı.

İŞTE ÇORUM'DA GÜNCEL FİYATLAR

Benzin: 78.48 TL

Motorin: 90.58 TL

Otogaz: 35.19 TL