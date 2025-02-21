Ethem Erkoç, “Beşinci Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz” isimli yeni kitabını tanıtmak amacıyla MEB Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen’i ziyaret etti.

İslam dünyasının en adil ve başarılı liderlerinden biri olarak kabul edilen Ömer bin Abdülaziz'in hayatını ve liderlik özelliklerini detaylı bir şekilde kaleme alan Erkoç kitabında Ömer bin Abdülaziz'in adil yönetimi, İslam hukukuna verdiği önem, toplumdaki reformları ve kişisel hayatı gibi birçok konuya yer verdi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen de ziyaret için teşekkür ettiği Erkoç’u tebrik ederek, kitabın gençler için önemli bir kaynak olacağını belirtti.

Editör: Haber Merkezi