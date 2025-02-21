Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği konserine ilgi yoğun oldu.

Şef Arif Sadeçolak yönetiminde Devlet Tiyatro Salonu’nda sahne alan Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, izleyenlere türkü tadında bir gece yaşattı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’nın da izlediği konserde birbirinden güzel türkülere izleyenlerde eşlik etti.

Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Musa Eroğlu, Abdurrahim Karakoç gibi usta sanatçıların türkülerinin seslendirildiği konser ayakta alkışlandı.

Türk Halk Müziği’nin eşsiz eserlerinin seslendirildiği konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Şef Arif Sadeçolak ve koro üyelerine çiçek verdi.

AŞGIN: “GÖNÜL DİLİMİZİN

MİMARLARINA SELAM OLSUN”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın türkülerin sözlerinin rastgele yazılabilen sözler olmadığını ifade etti. Belediye Başkanı Aşgın “Her bir türkü, her bir deyiş, sazın tınısı ne kadar büyük ve güzel bir milletin mensubu olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Geçmişimize baktığımızda bu türkülerin sözlerini yazanların kalp ve gönül yoğunluğuna bakıldığında türkülerin sözlerinin rastgele sözler olmadığını görürsünüz.

Milletimle, geçmişimle, tarihimle ve koromuzla bir kez daha onur ve gurur duydum. Böylesine güzel eserleri bizlerle buluşturan gönül dilimizin mimarlarına selam olsun. Bugün koromuz ve solistlerimiz bir başkaydı. Şefimiz Arif Sadeçolak ve korosuna bizlere böyle güzel bir akşam yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK