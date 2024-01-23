Prof. Dr. Başcı, Hitit Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in ardından Rektör Yardımcısı olarak görevlendirilen üçüncü isim oldu. Prof. Dr. Başcı ayna zamanda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın akademik danışmanı olarak da görev yapıyor.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre; Rektör çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere en çok 3 kişiyi rektör yardımcısı olarak seçeceği, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde gerekli hallerde 5 yardımcı seçilebileceği ve rektör yardımcılarının 5 yıllığına atandığı belirtiliyor.

EŞREF SAVAŞ BAŞCI

1977 yılında Çorum’da doğdu. 1994 yılında Karadeniz Ereğli Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olan Başcı, Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi alanında Lisans eğitimini tamamladı.

Prof. Dr. Başcı, aynı üniversitede 2003 yılında ‘Emeklilik Fonlarının Yönetimi Uygulama Esasları ve Türkiye İçin Model Önerisi’ adlı Yüksek Lisans Tezi ile Finansman Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında da ‘Marka Değerinin Tespiti ve İMKB’de Model Uygulaması’ adlı tezi ile Muhasebe Finansman Doktora eğitimini bitirdi.

2010 yılından itibaren Hitit Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde göreve başladı. 2014 Yılından itibaren de Hitit Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans bölümünde çalışmaya devam eden Başcı’ya, 2018 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından Doçent ünvanı verildi. Kıse süre önce Profesör ünvanı alan Başcı, 2012 yılından itibaren Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Başcı’nın yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunuyor. Eşref Savaş Başcı, evli ve bir erkek çocuğu babası.

(Haber Merkezi)